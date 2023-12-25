انت الأن تتابع خبر حزب الله يعلن استهداف ثكنة للاحتلال .. ويزف شهيدًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبنانيّ، الاثنين، أنّ مقاوميه "استهدفوا انتشارًا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة"، بدورها، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه مستوطنة "دوفيف"، عند الحدود مع لبنان.



وأفادت مصادر صحفيّة أنّه تم إطلاق رشقة صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان، مشيرةً إلى إطلاق رشقة صاروخية من الجنوب باتجاه محيط مستوطنة سعسع القريبة من ثكنتي "برانيت" و"دوفيف".

في ذات السياق، أشارت مصادر صحفية إلى استهداف غارة حربيّة إسرائيلية لبلدة ميس الجبل الجنوبية، إلى جانب استهداف سلسلة غارات إسرائيلية في محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط.

وصباح الإثنين، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) الشهيد وسام خليل حمود من بلدة مركبا الجنوبية، معلنةً ارتقاءه "شهيدًا على طريق القدس".