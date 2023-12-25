انت الأن تتابع خبر قسامي يهتف للدويري اثناء استهداف 10 جنود صهاينة .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بثّت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو لاستهداف قوة صهيونية خاصة مكوّنة من (10) جنود.



وقال المجاهد القسامي أثناء استهداف أحد المنازل في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة: "حلل يا دويري".

والمقصود هو اللواء فايز الدويري الذي يعتبر أكبر نصير للمقاومة الفلسطينية وهو صاحب مقولة:ما فعلته حماس خلال 60 ساعة عجزت عنه الجيوش العربية خلال 75 عاما.

ووُلد فايز محمد حمد الدويري بتاريخ 3 مارس/آذار 1952 في بلدة كتم التابعة للواء بني عبيد في محافظة إربد، درس الابتدائية فيها، ثم أكمل المرحلة الإعداديَّة في النعيمة، والمرحلة الثانوية في الحصن، ودرس في الكلية العسكرية في الفترة ما بين 1972 وحتى 1973، وتخرج منها برتبة ملازم ثاني، والتحق بعد التخرج بسلاح الهندسة الملكي الأردني، وشارك في عملية نزع الألغام على الحدود الأردنية السورية، ثم انتقل إلى اليمن في الفترة ما بين 1977- 1979، حيث شارك مع القوات المسلحة اليمنية برتبة ضابط هندسة في تحصينات مضيق باب المندب، وبناء معسكر خالد في تعز، و انضم في عام 1979 إلى جامعة اليرموك على نظام الدراسة المسائية، حيث درس إدارة الأعمال.

وتُشير المصادر أنَّ فايز قد حصل على ثلاث شهادات بكالوريوس خلال حياته الدراسية.

وانضم إلى كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية مدة عام، ثم ابتعثته القيادة العامة إلى الباكستان للمشاركة في دورة دوليَّة في كلية القيادة والأركان الباكستانية، وعمل بعد عودته مدرسًا في كلية القيادة والأركان لمدة 4 سنوات، تولى بعدها منصب مدير سلاح الهندسة الملكي الأردني، حتى أصبح أخيرًا آمرًا لكلية القيادة والأركان الأردنيَّة برتبة لواء، ومن ثم أحيل إلى التقاعد، وانضم بعدها إلى الجامعة الأردنية، حيث حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية، وكان عنوان أطروحته «دور الجامعات الرسمية في تعزيز مفهوم الأمن الوطني».

وصدر له في عام 2013 كتابٌ عنوانه «الأمن الوطني» عن دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع.

وجاء الكتاب في ثلاثة فصول، الأول بعنوان البيئة الوطنية، والثاني بعنوان الأمن الوطني، والأخير بعنوان دور المؤسسات التربية في تعزيز الأمن الوطن.