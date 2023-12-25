انت الأن تتابع خبر نتنياهو:الحرب لن تتوقف ولابيد:سنقتل السنوار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب لن توقف الحرب على قطاع غزة، حتى تحقيق أهداف الحرب.



وأضاف نتنياهو، الاثنين، أنه يبذل كل الجهود لاستعادة المحتجزين في غزة، مشيرا إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، بشأن المحتجزين.



وأشار إلى أنه لا يتم الكشف عن كل الجهود المبذولة في تحرير المحتجزين في غزة، قائلا: "سنقلب كل حجر من أجل إعادة المحتجزين ولن نوقف الحرب إلا بعد أن ننتصر بشكل حاسم".

ومن جانبه، قال زعيم المعارضة لدى الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد: إن تل أبيب ستقتل زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار، وستنهي حماس بشكل كامل.



وأضاف لابيد، الاثنين، أن قتل السنوار والقضاء على حماس هو هدف الحرب الذي لن يجري التراجع عنه.



وتابع: "يجب إعادة المحتجزين الآن وفورا، ندعم الحكومة في جهودها لإعادة المحتجزين، ويجب أن نعمل كل شيء لاستعادة المحتجزين والمعارضة ستدعم أي صفقة لعودتهم".



وقال لابيد: "نحن أقوياء بما يكفي لدفع أثمان باهظة، وحماس تحاول اللعب بنا وشن حرب نفسية علينا، لن نسمح لحماس تقسيم المجتمع ونحن موحدون بالقضاء عليها".