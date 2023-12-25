انت الأن تتابع خبر رد مزلزل من اللواء فايز الدويري .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري:إن ما أنجزته قوات الاحتلال بعد دخول الحرب على غزة يومها الثمانين يتلخص في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مشحوناً بالغل والحقد والكراهية.



وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "X" الاحتلال استند إلى مشاركة ودعم متواصل من أمريكا ودول القارة العجوز ضد قطاع غزة وأهله الذين يخضعون لحصار ظالم فرضه القريب والغريب لا مثيل له إلا حصار المسلمين في شعب أبي طالب".



وأكمل "أما للمتخاذلين والصهاينة العرب الذين يتساءلون ماذا قدمت المقاومة أقول: يكفيها انها لا تزال تقاتل دفاعاً عن شرف وكرامة الأمة وردت لها كبريائها التي فقدت منذ عقود كما أنها تحاول أن تدافع عن أرض الرباط بكل ما أوتيت من عزيمة شعارها الحرية شجرة تروى بالدماء ومتمثلة بقول الفاروق متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرار.



وفي تغريدة لاحقة، قال الدويري: "إن جيش الاحتلال الذي عجز عن تحقيق أدنى انتصار عسكري يعتد به امام شعب الكيان، لم يكتفِ بما ارتكبه من مجازر وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في غزه ، نجده أثناء انسحاب قواته من أحياء غزة يجر أذيال الخيبة يضيف إلى عيوبه التي لا تحصى صفة الجبن حيث يقوم بتدمير كل ما في طريقه".



وأضاف الدويري: "هذا الجيش اللاأخلاقي لا يعلم أنه في تدميره لطرقات غزة يمهد طريق أبطال غزة لإرساله الى مزبلة التاريخ كما ذهبت قبله كل الغزوات السابقة، فلا نامت أعين الجبناء".

وكانت بثّت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو لاستهداف قوة صهيونية خاصة مكوّنة من (10) جنود.



وقال المجاهد القسامي أثناء استهداف أحد المنازل في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة: "حلل يا دويري".

واللواء فايز الدويري يعتبر أكبر نصير للمقاومة الفلسطينية وهو صاحب مقولة:ما فعلته حماس خلال 60 ساعة عجزت عنه الجيوش العربية خلال 75 عاما.