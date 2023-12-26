انت الأن تتابع خبر جرحى باستهداف مسيرة لمطار أربيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدفت طائرة مسيرة ملغومة مطار أربيل العراقي، ما خلف عدد من الجرحى وتعطيل عمل المطار والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية.

وتوعد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول عبدالله، الاثنين، بالوصول إلى المتورطين بقصف محيط مطار أربيل المدني.



وقال رسول في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية: “تواصل الحكومة العراقية عملها المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وتثبيت أركان الدولة، والعمل على تطوير إمكانيات وقدرات قواتنا الأمنية البطلة” وفق وكالة الأنباء العراقية



وأضاف “في هذا السعي الحثيث تحاول جماعات خارجة عن القانون الاعتداء على القواعد العراقية، التي يتواجد في قسم منها مستشاري قوات التحالف الدولي، من بينها ما حصل في الساعة 1550، اليوم الاثنين”.



وأشار إلى إرسال “طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني، وقد أدى هذا الحادث إلى وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار، والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية”.



وشدد على أنّ “هكذا أعمال إجرامية هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية، وفي الوقت الذي ندين به هذا العمل الإرهابي، نؤكد أنّ القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم”.