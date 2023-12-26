انت الأن تتابع خبر سرايا القدس تقصف عسقلان .. وتصريح من حزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سرايا القدس، مساء الاثنين أنها قصفت مدينة عسقلان ومستوطنات في غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة.

يأتي ذلك بالتوازي مع سلسلة من العمليات نفذتها سرايا القدس وكتائب القسام ضد قوات الاحتلال في القطاع المحاصر.

كما تتجدد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويرافق الاشتباكات قصف مدفعي إسرائيلي على عدد من المناطق.

من ناحية ثانية، قال حزب الله اللبناني ان جريمة اغتيال العميد رضي الموسوي، مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا، اعتداء صارخ وتجاوز للحدود من قبل العدو الصهيوني.

وقال ان الموسوي عمل على دعم المقاومة الإسلامية في لبنان لعشرات السنوات وهو رفيق درب قاسم سليماني.