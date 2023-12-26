انت الأن تتابع خبر حماس ترد على مخطط نتنياهو بتهجير أهل غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردت حركة حماس، على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن حديثه عن تمرير مخطط هجرة طواعية لأهالي قطاع غزة.

وفي بيان صدر عن الحركة مساء الإثنين قالت : "ما ورد على لسان مجرم الحرب نتنياهو حول عمله مع دول لتمرير مخطط "هجرة طوعية" لأبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، هو مخطط سخيف ومحاولة لتسويق أوهام لإطالة أمد العدوان بعد فشله وجيشه النازي في تحقيق أهدافهم، ظناً أنه يستطيع أن يهرب من استحقاق وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية".

وتابعت الحركة في بيانها: "شعبنا الفلسطيني المرابط أكد موقفه الحاسم برفض الترحيل والنزوح، وأن لا هجرة ولا خيار سوى الثبات على أرضنا، ولن يسمح لهذا العدو الغريب الدخيل على أرضنا بأن يمرّر أي مخطط يطمس فيه قضيتنا أو يُبعد فيه شعبنا عن أرضه ومقدساته".

هذا وكانت صحيفة إسرائيل اليوم قد نقلت عن نتنياهو قوله، مشكلتنا هي عدم وجود دول مستعدة لاستيعاب المهاجرين من غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن رئيس الوزراء أكد خلال جلسة لحزب الليكود أنه يدفع باتجاه هجرة طوعية لسكان غزة إلى بلدان أخرى.

وتابعت وسائل الإعلام أن نتنياهو أكد خلال جلسة حزب الليكود أن العمل جار لإيجاد دول تريد استيعاب سكان غزة كلاجئين.