انت الأن تتابع خبر الحكم بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت محكمة الجنايات في الكويت، الثلاثاء، بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح بتهمة قتل لاعب النادي البحري عبد العزيز الزعتري.



وترجع تفاصيل القضية إلى شهر أبريل الماضي، حيث قام الشيخ صباح بقتل الزعتري بسبب خلافات بينهما، في ساحة منزل المقتول بمحافظة مبارك الكبير.



وقالت وسائل إعلام محلية إن القاتل صوب سلاحه تجاه المجني عليه أمام أعين والدته وأمطره بوابل من الرصاص، لتستقر 12 طلقة في جسده، ما أدى إلى وفاته.



يذكر أن الزعتري هو لاعب النادي البحري الرياضي لرياضة الدراجات المائية، وممثل المنتخب الكويتي في هذه الرياضة.

والشيخ صَباح سَالم السّلمان الصّباح هو أحد أبناء عائلة الصباح المشهورة في الكويت، وهو شاب من مواليد التسعينات، يعمل كرائد في الشرطة الكويتية في وزارة الداخلية الكويتية.



وقتل الشاب عبدالعزيز الزعتري في شهر أبريل عام 2023 بثلاث عشرة رصاصة أطلق المجرم عليه من سيارة جيب باللون الأسود أمام باب بيته وأمام والدته في منطقة القرين في محافظة مبارك الكبير، حيث فر القاتل هاربًا بسيارته ولاذ بالفرار، بينما قيل إن قوات الشرطة الكويتية تمكنت لاحقًا من القبض عليه تقديمه للقضاء لتتم محاكمته بجلسة علنية حضرها أهل المغدور وعائلته.



وذكرت إحدى الصحف الإلكترونية أن الشيخ صَباح سَالم السّلمان الصّباح قدم مجموعة من التقارير الطبية والمرضية والمستندات التي أكد فيها أنه يعاني من مرض عصبي وهو انفصام في الشخصية حيث لا يمكنه السيطرة على نفسه في بعض الحالات، وإنه قد تصدر عنه بعض التصرفات الخارجة عن إرادته، وقد خضع لعدة جلسات علاجية في المشافي النفسية في الكويت، وقد ذكر أنه تم إيقافه في سجن الكويت المركزي لمدة 21 يوماً قبل البدء بمحاكمته.