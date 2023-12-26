انت الأن تتابع خبر صور الأقمار الصناعية تكشف ما سيفعله جيش الاحتلال بخانيونس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف تحليل صور الأقمار الصناعية، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول التموضع بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

بالاضافة إلى 300 آلية ودبابة إسرائيلية تراوح مكانها دون تقدم.

وتشير الصور إلى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يجرّف مناطق جديدة في خان يونس لفتح مسارات للتقدم.

هذا واندلعت اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي مخيم البريج وسط القطاع مع تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي.

ووقعت إصابات جراء غارات إسرائيلية على منزلين في مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة.

من ناحية ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد غربي جنين بالضفة الغربية.