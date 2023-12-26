انت الأن تتابع خبر تفاصيل مقتل سعودي وكويتي بانفجار عبوة ناسفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، عثورها على جثتي المواطنين الكويتي والسعودي المفقودين في صحراء الأنبار الكبرى غرب البلاد.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إنه "إثر فقدان الاتصال بالمواطنيين الخليجيين السعودي أنور الظفيري والكويتي فيصل المطيري اللذين دخلا العراق بسمة دخول سياحية وليس لأغراض الصيد، الأولى بتاريخ 17/ 12/ 2023 والثانية 20/11/ 2023 تم بتوجيه مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة واهتمام ومتابعة حثيثة من سيادته بتكثيف الجهود الاستخبارية وعمليات البحث والتحري في الصحراء الواسعة الممتدة بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى".

وأضاف البيان أنه "بعد استنفار كل الجهود وتخصيص قطعات كبيرة لواجب البحث والتحري والمتابعة الاستخبارية الدقيقة تم العثور على جثتي الظفيري والمطيري بعد أن تعرضت عجلتهما (سيارتهما) إلى انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات داعش الإرهابي أدت إلى احتراقها".

وقال بيان السلطات العراقية إنه "في الوقت الذي نعزي فيه حكومتي وشعبي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت نعبر عن خالص الحزن والمواساة لعائلتي المواطنيين الخليجيين وسيقوم الجانب العراقي بتسليم ونقل وإيصال الجثتين إلى ذويهم بالتنسيق والتعاون مع سفارتي البلدين الشقيقين في بغداد".

من ناحية أخرى، أكد البيان "ضرورة التقيد بأحكام استحصال سمة الدخول إن كانت سياحية أو لأغراض الصيد"، و"التقيد بالمعايير الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين".