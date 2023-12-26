انت الأن تتابع خبر هل تم الإعداد لصفقة جديدة مع الاحتلال .. حماس توضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مسؤول مكتب الأسرى والشهداء في حركة حماس زاهر جبارين، حقيقة إعداد قوائم للأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد جبارين، أنه لا حديث عن الهدن قبل وقف كامل للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وأَضاف جبارين في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، أن الحديث عن هدنة هنا أو هناك وربطها وكأن القضية هي الأسرى فقط هذا وهم وسراب.



وأشار جبارين، إلى أنه لا صحة للأخبار التي تتحدث عن إعداد قوائم للأسرى الفلسطينيين الذين من الممكن الإفراج عنهم وهذا الحديث يتم بعد توقف العدوان.



وأكد جبارين، أن حركة حماس منفتحة على كافة الأفكار التي توقف العدوان على الشعب الفلسطيني.



ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يعتدى عليه وعلى مقدساته وفي مقدمتها مسرى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتصادر أراضيه في الضفة الغربية، وتبتلع أشجاره وتهدم بيوته في الضفة وغزة.



وبين أن شهادات المحتجزين لدى المقاومة الذين تم الإفراج عنهم تحدثوا عن المعاملة الإنسانية للمقاومين معهم، في المقابل فإن الاحتلال يمارس جرائمه بكل سادية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.