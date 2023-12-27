انت الأن تتابع خبر فرنسا تعرب عن قلقها بسبب تكثيف إسرائيل القتال بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها العميق إزاء إعلان "إسرائيل" عن تكثيف القتال وإطالة أمده في غزة.

وجددت الوزارة دعوتها إلى هدنة فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار مع احترام القانون الإنساني الدولي.

من ناحية ثانية، تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن جرى خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما جهود الوساطة المشتركة للتهدئة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وبحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وفق بيان للديوان الأميري.