انت الأن تتابع خبر مهم من الصحة العالمية بشأن الأوبئة في 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في رسالة وجهها بمناسبة نهاية العام، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، أن العالم بحاجة إلى الاستعداد بشكل سليم للأوبئة المستقبلية بعد أن أنهى أخيرا ثلاث سنوات من الأزمة والألم والخسارة جراء تفشي كوفيد.

وقال غيبريسوس إن عام 2023 كان بمثابة نقطة تحول في مكافحة التحديات الصحية الكبرى لكنه شهد أيضا معاناة هائلة يمكن تجنبها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ودعا تيدروس إلى تكثيف جهود الإغاثة لقطاع غزة وحضّ الدول على إبرام اتفاق ضخم بشأن الأوبئة لسد فجوات الاستعداد التي برزت خلال تفشي كوفيد.



وكان المسؤول قد أعلن في مايو (أيار) نهاية وباء كوفيد بوصفه حالة طوارئ صحية عامة دولية.



وقال في رسالة بالفيديو إن «ذلك يمثل نقطة تحول للعالم بعد ثلاث سنوات من الأزمة والألم والخسارة للناس في كل مكان»، مضيفا: «أنا سعيد برؤية أن الحياة قد عادت إلى طبيعتها».



وأشار تيدروس إلى إن منظمة الصحة العالمية رفعت أيضا حالة طوارئ مماثلة بشأن الجدري في مايو 2023، بينما وافقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على لقاحات جديدة للملاريا وحمى الضنك والتهاب السحايا.



في الوقت نفسه، تم إعلان خلو أذربيجان وبليز وطاجيكستان من الملاريا.



كما لفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الآثار الصحية لتغير المناخ ظهرت بشكل بارز في مؤتمر «كوب28»، وهو المؤتمر السنوي للأمم المتحدة بشأن المناخ الذي عقد قبل بضعة أسابيع في دبي.



لكنه أضاف أن «2023 كان أيضا عاما من المعاناة والتهديدات الهائلة للصحة يمكن تجنبها».