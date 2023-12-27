انت الأن تتابع خبر قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة عدة قرى وبلدات في محافظات طول كرم ونابلس وقلقيلية.

واقتحمت القوات بلدات علار وعتيل وقفين وصيدا في منطقة الشعراوية شمال طولكرم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت شوارع وأحياء البلدات المذكورة، وأجرت عمليات تفتيش وتمشيط في عدد من منازل المواطنين والأراضي الزراعية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد غربي جنين بالضفة الغربية، وجابت شوارع البلدة وخاصة الشارع الرئيسي وقامت بإطلاق نار صوب كل شخص يقابلها وكل جسم متحرك بالإضافة إلى القنابل الصوتية.

وقام بعض الشبان الفلسطينيين، بالقاء عدد من الاكواع والعبوات على القوة التي اقتحمت البلدة.

واستولت القوات على دراجة نارية، ونصبت حاجزين عسكريين، واقتحمت قرى بمحافظة جنين.