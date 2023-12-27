انت الأن تتابع خبر 6 شهداء في طولكرم .. وجندي يطعن مصابًا داخل الإسعاف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مصادر محلية فلسطينية استشهاد 6 شبان، فجر الأربعاء، بعد قصف طائرة مسيرة للاحتلال لهم في مخيم نور شمس شرق طولكرم (شمال الضفة الغربية)

وقال مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، إنّه "وصل 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة اسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة الاحتلال وصول مركبات الاسعاف للمصابين المستشفى".



وبحسبِ (وفا)، فالشهداء هم: أحمد أنور حمارشة (19 عامًا)، وأحمد عبد الرحمن عيسى (19 عامًا)، وأدهم محمد فحماوي (23 عامًا)، ويزن احمد وحيد فحماوي (23 عامًا)، وفارس حسام فحماوي (29 عامًا)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عامًا)، فيما اصيب شاب (24 عامًا) بجروح خطيرة بالرأس وصفت حالته بالحرجة.



وقال الهلال الأحمر الفلسطينيّ: إنّه "بعد 65 دقيقة من الاحتجاز، أفرجت قوات الاحتلال عن مركبة إسعاف تحمل ثلاث إصابات خطيرة من مخيم نور شمس بطولكرم ليرتفع عدد الاصابات إلى أربعة".

وفيما أفاد نقيب الأطبّاء في طولكرم رضوان بليبلة، أنّ جنديًا من جيش الاحتلال قام بطعن أحد المصابين داخل مركبة الإسعاف، لافتًا إلى إصابات أخرى تم التعدي عليها بالضرب بأعقاب البنادق والركلات واللكمات والتهديد بقتلهم من قبل الجنود، وعدم السماح لهم بالوصول للمستشفى.

في السياق ذاته، قصفت قوات الاحتلال بالقذائف منزلًا مهجورًا في منطقة إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا شرق طولكرم والمقابل لمخيم نور شمس، في الوقت الذي أطلقت الأعيرة النارية بشكل كثيف على مركبة كانت متوقفة بالقرب من المنزل.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اوقفت مركبة إسعاف "الشفاء" التي قدمت الى المكان لتفقد إن كان هناك إصابات، وأجبرت ضابط الاسعاف على دخول المنزل لتفتيشه قبل الافراج عنه.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها وجرافاتها العسكرية مدينة طولكرم من محورها الغربي، مرورًا بشارع خضوري وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارع مجمع الكراجات القديم، وجابت مختلف شوارعها وأحيائها، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارًا مشددًا عليه.

واقتحمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في مختلف حارات المخيم وتحديدًا منطقة المنشية، والمحجر، والجورة والدمج، وجبل النصر، واجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت محتوياتها بعد اخضاع اصحابها للاستجواب.