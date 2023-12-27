أخبار عالمية / العالم

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 494

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 494 والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مقتل ضابط وجنديين في معارك شمالي قطاع غزة، وكانَ أعلنَ جيش الاحتلال في وقت مبكر من ليل الأربعاء، عن مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة، إضافة لإصابة 43 جنديًا بينهم 9 إصابتهم خطيرة .
وبذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبَ ما اعترف به، إلى 494 منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 167 قتلوا منذ بدء العملية البرية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا