انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 494 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مقتل ضابط وجنديين في معارك شمالي قطاع غزة، وكانَ أعلنَ جيش الاحتلال في وقت مبكر من ليل الأربعاء، عن مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة، إضافة لإصابة 43 جنديًا بينهم 9 إصابتهم خطيرة .

وبذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبَ ما اعترف به، إلى 494 منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 167 قتلوا منذ بدء العملية البرية.