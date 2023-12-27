انت الأن تتابع خبر عباس يضع 3 شروط لتولي مسؤولية غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّ هناك 3 شروط لتتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة، معتبرًا في الوقت نفسه أنّ السلطة "لم تغادر القطاع حتى تعود إليه".

وجاء حديث عباس خلال مقابلة مع قناة "أون" المصرية وبثها تلفزيون فلسطين (رسمي)، مساء الثلاثاء، حيث قال "نريد وقف القتال وقفًا شاملًا، وفتح الأبواب للمساعدات الإنسانية، ومنع هجرة الفلسطيني خارج وطنه".

وتابع "هذه النقاط الثلاث طلبناها، بعد ذلك إذا صار خروج (إسرائيلي من غزة)، نحن جاهزون لتحمل مسؤولياتنا التي نتحملها الآن، نكمل تحمل مسؤوليات السلطة الفلسطينية في كل من غزة والضفة والقدس كدولة فلسطينية واحدة".

وردا على سؤال عما إذا كانت توجد خطط أو كوادر لحكم غزة في اليوم التالي للحرب، أجاب "لدينا كل شيء، والكوادر موجودة هناك …، نحن لم نخرج من غزة كي نعود إليها".

وقال عباس "نحن موجودون في غزة، ولنا مؤسساتنا وكوادرنا وشبابنا، ندفع لغزة، للشعب والمؤسسات 140 مليون دولار شهريا.. نحن موجودون في غزة، اليوم عندنا من الوزراء 5 من غزة، 3 مقيمون فيها".

وقال عباس إن "إسرائيل لا تريد السلطة الفلسطينية في غزة"، بل "تريد أن تبقى وتستقطع أجزاء، لكن العالم لا يوافق، ونظريًا أميركا لا توافقها".

وأكد "إن الاتصالات مستمرة مع مصر والأردن ضمن جهود وقف العدوان"، مضيفًا أنّ "اجتماعات قريبة ستعقد وتجمع دولا أكثر مثل الإمارات وقطر للعمل على وقف العدوان، وللحديث عن ماذا بعد الحرب".

وشدد عباس على أن "إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة كما فعلت عام 1948"، وقال عباس إنّ "أميركا هي التي تدعم إسرائيل، وبإشارة واحدة (منها) يمكنها أن توقفها (الحرب)".





