انت الأن تتابع خبر تهنئة بالشتائم من ترمب بمناسبة أعياد الميلاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمنى الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترمب"، الذي يواجه قضايا في المحاكم، لخصومه السياسيين أن "يتعفنوا في الجحيم"، وذلك في رسالة معايدة بمناسبة أعياد الميلاد، عشية بدء عام الانتخابات في الولايات المتحدة.

ونشر ترمب عبر منصته "تروث سوشيال" مقاطع فيديو لخطبه الرئاسية الاحتفالية بعد أن أمضى ساعات في الحديث عن الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ومشكلاته القانونية، ونشر تحية موسمية يتمنى فيها لخصومه أن "يتعفنوا في الجحيم". وكتب: "عيد ميلاد سعيد للجميع، بما في ذلك الأمل الوحيد للمحتال جو بايدن، والمختل جاك سميث، المجنون الخارج عن السيطرة الذي قام للتو بتعيين محامين خارجيين، من الذين خرجوا للتو من المستنقع، لمساعدته في مطاردة الساحرات السيئات الصيت ضد ترمب وماغا". و"ماغا" هي شعاره المختصر لـ"جعل أميركا عظيمة مجدداً".

كما شملت التهنئة زعماء العالم، "وبينهم الصالحون والأشرار على حد سواء، والبلطجية المرضى في الداخل الذين يتطلعون إلى تدمير الولايات المتحدة التي كانت عظيمة ذات يوم. فليتعفنوا في الجحيم".