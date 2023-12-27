انت الأن تتابع خبر 240 شهيدًا في 24 ساعة .. والاحتلال يعيد جثامينًا احتجزها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر محلية فلسطينية، أنّه وخلال 24 ساعة فقط استشهد أكثر من 240 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال لمناطق القطاع، نقلًا عن وزارة الصحة في غزة. فيما جرى دفن جثامين 80 شهيدًا أعادها الاحتلال.

وحسب "وفا" استشهد 10 مواطنين إثر غارة استهدفت منزلًا في مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ونقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة، فيما تواصل إطلاق النار بكثافة في المنطقة الشمالية الشرقية لخان يونس، كما شُنت غارات على بني سهيلا جنوب القطاع، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية والشمالية من غزة، ومنطقة جحر الديك جنوبا. وأصيب عدد من النازحين بجروح في قصف مدفعي استهدف مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس، الذي يؤوي آلاف النازحين.

كذلك استشهد مواطنان بينهما سيدة وأصيب عدد بجروح إثر قصف استهدف مخيمي البريج والمغازي.

وتزامن القصف المتنقل مع إعلان "شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال"، انقطاعا كاملاً لخدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وعادة ما ينذر قطع الاتصالات بمجازر أكثر وحشية ينفذها الاحتلال.

ودفن 80 شهيدًا في مقبرة جماعية بعدما أعاد الاحتلال جثامينهم إلى القطاع عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأكدت مصادر في وزارة الصحة في غزة، أن هذه الجثامين احتجزها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في مشارح مستشفيات ومقابر جماعية، ونقلها إلى داخل إسرائيل.

وبعد إدخالها القطاع نقلت الجثامين التي وضعت في أكياس زرقاء اللون، على متن حاوية على شاحنة، ثم ووريت الثرى في مقبرة جماعية في ميدان مفتوح في مدينة رفح في جنوب غزة.

وتسلمت وزارة الصحة الجثامين، عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، فيما تولت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عملية دفنهم في مقابر جماعية.

وقالت مصادر فلسطينية، إنّ الاحتلال سرق أعضاءً من الشهداء، خاصّة الكلى والقلب والقرنية.