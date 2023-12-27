انت الأن تتابع خبر الاحتلال يهجِّر سكان البريج .. ونتنياهو يريد تحقيق تهجير طوعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ جيش الاحتلال الإسرائيليّ، الأربعاء، بتهجير سكّان مخيم البريج وأحياء أخرى وسط قطاع غزة، حيثُ يطالبهم بالانتقال بشكل فوريّ إلى مراكز الإيواء في دير البلح بجنوب القطاع، في الوقت الذي لا يوفِّر فيه أيَّ ممرٍ آمنٍ للنزوح، ويستمرُّ بقصفِ المناطق التي يقول إنّها آمنة، ومنها دير البلح.

ومنذُ أكثر من شهرين، قام الاحتلال بتهجير نحو مليونٍ ونصفِ فلسطينيّ، نزحوا من الشّمال ثمّ إلى مدينة غزّة، ثمّ إلى وسط قطاع غزّة، وأخيرًا إلى مناطق الجنوب، في حين أكّد الفلسطينيون والمنظمات الأممية أنّه لا "يوجد مكانٌ آمن في قطاع غزّة"، وأنّ طيرانَ الاحتلال الحربيّ يقصف كلّ أنحاء القطاع، بل ويقصف المدنيين أثناء طريق نزوحهم.



في ذاتِ السياق، يبدو النزوح المرحلي خطوةً باتّجاه التّهجير الكليّ للقطاع، إذْ يتمّ حاليًا تجميعُ السكّان وأغلبهم من النساء والأطفال وكبار السِّن في رفح، قرب الحدود المصريّة، ما يعني أنّ قصفًا مكثفًا يمكن أن يدفع بهم باتّجاه الأراضي المصريّة.

وكانت قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبريّة، الإثنين الماضي، إنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل على " تحقيق التّهجير الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى"، فيما أتت الردود على تصريحاته باهتة ولا تتناسب مع ما يجري حقيقةً على أرض الواقع.