انت الأن تتابع خبر الإعلام الإسرائيلي: معلومة ذهبية وصلت للمخابرات عن طوفان الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن معلومة ذهبية وصلت للمخابرات بشأن تخطيط حركة حماس لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها لم تصل للقيادة العليا.



وأفادت تقارير نشرت مؤخرا بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رصدت مؤشرات على هجوم محتمل في ذلك اليوم، لكن لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب.

وتعهد مراقب الدولة في "إسرائيل" متانياهو إنجلمان بالتحقيق في المسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، على المستويات السياسية والعسكرية والمدنية.

يذكر ان صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد أشارت في اكتوبر الماضي، إن سلاح الجو الإسرائيلي لم يستعد رغم وجود إشارات مبدئية عن نشاط ما لحركة حماس، عندما شن هجومه طوفان الأقصى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش لم يكن مستعدا لمواجهة هجوم واسع النطاق شنته حركة حماس في غزة، وأنه تجاهل عدة إشارات تحذيرية قبل الهجوم.

وأضافت الصحيفة أن القيادة الجنوبية وهيئة الأركان العامة لم ترفع حالة الإنذار ولم تكن ملحة في التحذير، وكان المفهوم أنها كانت دورة تدريبية لحماس وليس نشاطًا هجوميًا مثل محاولة الهجوم.