انت الأن تتابع خبر 3 إصابات برصاص قوات الاحتلال شرق الخليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل تجدد الاقتحامات الإسرائيلية اليومية لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 فلسطينيين أصيبوا الليلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بني نعيم شرق الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدتي زيتا وباقة الشرقية في منطقة الشعراوية، شمال طولكرم، ونشرت دوريات راجلة، وأجرت تفتيشا في الشوارع والأحياء.

واندلعت مواجهات في بلدة زيتا، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

يذكر انه وفي أولى ساعات فجر الأربعاء، استُشهد 6 فلسطينيين في قصف طائرة إسرائيلية مسيّرة مخيم نور شمس، شرقي طولكرم.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلا في تجمع "واد الجوايا" التابع لبلدة الكرمل شرقي بلدة يطا جنوب الخليل.