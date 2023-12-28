انت الان تتابع خبر وقفة تضامنية في المغرب دعما لغزة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تظاهر عشرات المغاربة أمام مبنى البرلمان بالرباط، الأربعاء، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي وحشي منذ أكثر من 80 يوماً.

وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف الحرب ضد غزة، وتندد بعجز المجتمع الدولي عن إيقاف هذه الحرب.



ودعت للوقفة عدة تنظيمات مدنية بينها مجموعة العمل للتضامن مع فلسطين.

وأدان المشاركون، الدعم الغربي لإسرائيل رغم استهدافها المستمر للمدنيين.



وأحرق المشاركون خلال الوقفة العلم الإسرائيلي، مرددين شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية.

منذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 شهيدا و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.