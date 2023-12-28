7 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

انت الأن تتابع خبر7 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدف القصف الإسرائيلي مساء الأربعاء مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، أسفر عنه استشهاد عدد من الفلسطينيين واصابة عدد آخر، معظمهم من الأطفال والنساء.



وذكرت مصادر محلية، أن 7 مواطنين على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات، فيما أصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع.



كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس، وعلى أرض زراعية شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.



وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 54 ألف جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.