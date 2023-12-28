انت الأن تتابع خبر مسؤول إسرائيلي يشعر بالصدمة من أعداد جرحى الجنود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس منظمة المحاربين القدامى المعاقين الإسرائيلية قوله إنه لم يسبق أن رأى كثافة بإصابات الجنود كما يحدث الآن، مضيفا أن السلطات لا تدرك خطورة ارتفاع أعداد الجرحى.

وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن ما يزيد عن 3000 عسكري أصيبوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط استمرار المعارك بقطاع غزة التي تسفر عن إصابة جنود يوميا.

من ناحية ثانية، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مستشفى الأمل التابع له في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد مجزرة ارتكبها الاحتلال الأربعاء في المكان ذاته أسفرت عن استشهاد العشرات.

وجددت مدفعية قوات الاحتلال قصفها لمناطق عدة في خان يونس.

وأكد مصدر طبي فلسطيني استشهاد 17 فلسطينيا منذ الليلة الماضية إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل وسط قطاع غزة.

وسُمع دوي انفجارات ضخمة في الضواحي الشمالية لمدينة غزة، وسط استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على شمال ووسط القطاع.