انت الأن تتابع خبر عدد جرحى جيش الاحتلال حوالي 20 ألفا وبيان من المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام بأنها استهدفت 7 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وعبوات الشواظ في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة.

كما أعلنت القسام في وقت سابق الخميس استهدافها جرافة إسرائيلية بمخيم البريج.

كما أعلنت سرايا القدس عن استهدافها لآليتين عسكريتين صهيونيتين في محور التفاح شرقي غزة.

هذا وقالت أ.ب عن منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي، ان عدد جرحى الجيش قد يصل إلى 20 الفا إذا تم ادراج مصابي اضطراب ما بعد الصدمة.

هذا ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق يعقوب عميدرور قوله إنه لدى حماس ثقة الآن لرفض أي صفقة لا تمنحها النصر.

وأكد أن ظروف عمل القوات الإسرائيلية أصبحت أصعب بينما تحسنت ظروف مقاتلي حركة حماس.

على صعيد آخر، استشهد 30 فلسطينيا على الأقل في قصف مربع سكني بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما استشهد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.