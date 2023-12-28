انت الأن تتابع خبر مقتل قائد سرية ونائب كتيبة إسرائيليين بنيران المقاومة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتلت فصائل المقاومة في غزة، قائد سرية في جيش الاحتلال برتبة نقيب في وسط غزة، كما تم قتل رقيب اول من اللواء السابع في جنوب غزة، بحسب بيان لجيش الاحتلال الاسرائيلي الخميس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مقتل 6 عسكريين بينهم ضابطان، وإصابة 49 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، واعترف بإصابة 921 عسكريا منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة.

وأوضح أن أحد قتلى الجيش اليوم الخميس رقيب أول من اللواء السابع وسقط في معارك جنوب القطاع، وآخر قائد سرية في الكتيبة 52 برتبة نقيب وسقط وسط القطاع، وأحد القتلى أيضا نائب قائد الكتيبة 198 في الفرقة 460 مدرعات برتبة رائد وسقط وسط القطاع.

وفي حين يواصل الاحتلال قصف مختلف مناطق قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء، وتزداد وتيرة التصعيد في الضفة الغربية، مع اقتحام قوات الاحتلال مدن جنين ورام الله وطولكرم ونابلس وبلدات قرب الخليل.

كما أعلن جيش الاحتلال، مقتل ضابطين وجندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية وسط وجنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان: "قتل ضابطين وجندي وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في معارك وسط وجنوبي قطاع غزة"، دون تفاصيل عن ظروف مقتلهم.

وأقر جيش الاحتلال الخميس، بإصابة 49 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما اعترف بإصابة 921 عسكريا منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة.



وكان الاحتلال أعلن قبل ساعات أن عدد قتلى الجيش في غزة بلغ 173 قتيلا.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ83، في حين تخوض المقاومة وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) معارك ضارية ضد جيش الاحتلال في مخيم البريج ومحور التفاح وخان يونس، وغيرهم من المناطق.