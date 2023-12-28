انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة:تدمير 825 آلية ورسالة لصهاينة الغرب والشرق .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عزّ الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس:بعد 83 يوما نقاتل وحدنا وسط خذلان مقيت من العالم بقيادة البيت الابيض.

وأضاف:كان الاولى بصهاينة الغرب والشرق ان يعترفوا بقضيتنا وحقوقنا، ونحن نعلم ان الحقوق لا ترد الا انتزاعا كفيتنام وجنوب افريقيا وغيرها.

وأوضح ان المجاهدين في الميدان يقاتلون بشجاعة ودمروا أكثر من 825 آلية منذ بدء العدوان، واستهداف 3 طائرات للعدو خلال 3 أيام.

وأكد تكبيد العدو خسائر كبيرة في وحل غزة.

وأشار الى أن الاولوية هي وقف الحرب، بسبب معاناة شعبنا أمام نظر العالم الظالم العاجز، مشددا على ان لا صفقة تبادل قبل وقف العدوان.