انت الأن تتابع خبر هاغاري:استخلصنا الدروس من مقتل الجنود الثلاثة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، بمسؤولية الجيش عن ما وقع في حادث مقتل المحتجزين الثلاثة في غزة.



وقال هاغاري في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إن الجنود الذين أطلقوا النار على المحتجزين الثلاثة وقتلوهم كانوا تحت ضغط كبير.



وأضاف أن التحقيقات أثبتت أن الجنود الثلاثة الذين قتلوا كانوا داخل نفق ولم تكن قواتنا تعرف أنهم في مبنى قريب منه.



وأشار إلى أنهم استخلصوا الدروس من حادث مقتل الجنود المحتجزين الثلاثة، معبرا عن أسفه لمقتل 3 من جنودهم بنيران قواتهم وقد استخلصوا العبر وأمروا الجنود باحترام قواعد الاشتباك



ولفت إلى أن رئيس الأركان أكد أن إطلاق النار على المحتجزين الثلاثة كان يفترض ألا يقع؛ لكن الوضع كان مركبا ومعقدا.



وأكد هاغاري أن جيش الاحتلال سيواصل الحرب، ولا طريق آخر أمامهم سوى مواصلة التعلم من ما يتعرضون له.