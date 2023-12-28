انت الأن تتابع خبر الصحة العالمية: لا وقعَ لقرار مجلس الأمن الخاص بالمساعدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بحقيقة أن لا وقْعَ لحد الآن لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزّة، والذي تم تمريره منذ الأسبوع الماضي.

وكتب غيبريسوس في منشور على منصة "إكس"، الخميس، أنّ "على دول مجلس الأمن أن تحول إلى واقع وعلى وجه السرعة، القرار الأخير لوقف الأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية في غزّة"، مبيناً أن "احتياجات سكان القطاع الذين مزقتهم الحرب تتزايد يوما بعد يوم كما تشتد المخاطر، اعتلال الصحة والجوع والعطش ونقص المأوى، فلا ينبغي أن يكون هذا هو المعيار بالنسبة لملايين الأشخاص، لكنه كذلك".

وقال المدير، إنّ "منظمة الصحة العالمية أكملت مهمات عالية الخطورة لتوصيل المساعدات إلى مستشفيين في غزة، والشفاء في الشمال، الذي لجأ إليه 50 ألف شخص، والأمل في الجنوب، الذي أبلغنا موظفونا هناك عن عدم التمكن من المشي دون الاصطدام بالمرضى واللاجئين".

وأضافوا أن "عشرات آلاف الأشخاص يفرون من القصف في مناطق خان يونس ووسط القطاع سيرًا على الأقدام أو على متون الحمير أو بالسيارات".