انت الأن تتابع خبر مصادرات بالملايين .. والاحتلال يعلن مصارفًا كمنظمات إرهابية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة 9 محلات صرافة في الضفة الغربية، طيلة ساعات فجر الخميس، واعتقلت عدداً من أصحابها، وصادرت نقوداً بعملات مختلفة بقيمة ملايين الدولارات، وأبلغتها بأمر من وزير دفاع الاحتلال، يوآف غالانت، باعتبار هذه المصارف "منظمات إرهابية".

وجاء الهجوم المتزامن بمشاركة قوات من الجيش والشرطة والمخابرات، على 9 محلات صرافة في 9 بلدات فلسطينية، تابعة للشركات التالية؛ شركة صرافة حلحول، بيت المقدس، الفخر، العجولي، نور الهدى للصرافة.

وبحسب التعليمات العسكرية لهذه الهجمة، اعتقل 21 شخصًا من أصحاب الشركات وموظفيها، للاشتباه بنقلهم الأموال إلى تنظيمي "حماس والجهاد الإسلامي" حسب ادعاء الاحتلال.

وقد داهمت تلك البلدات، وبشكل خاص رام الله والخليل وجنين وطولكرم، قوات كبيرة من الجيش. فاحتلت أسطح منازل محيطة، وانتشرت في عدة مفارق طرق، وفرضت حصاراً على المنطقة. واقتحمت محلات الصرافة، وصادرت النقود والأوراق والكاميرات والحواسيب، وفي بعض الحالات صادرت الخزنة الحديدية ذاتها. ثم أغلقت أبواب المحلات بالشمع الأحمر.