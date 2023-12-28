انت الأن تتابع خبر عشرات الشهداء في القصف المتواصل على جنوب غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة منازل جنوب قطاع غزة، ففي مدينة رفح (جنوب)، استشهد ما لا يقلُّ عن 20 مواطنًا، وجرح العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، حسب (وفا) غارات على منزل في مخيم الشابورة في رفح، ما أدى لوقوع العشرات بين شهداء وجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما دمرت الطائرات مسجد التقوى شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا في منطقة الفخاري شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفي خان يونس، استشهد ما لا يقل عن 17 مواطناً، بينهم 5 أطفال، وأصيب نحو 15 آخرين في قصف شنه الطيران الحربي على منزل قرب مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس.