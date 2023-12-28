انت الأن تتابع خبر إصابة جنديين للاحتلال واستشهاد المنفذ في بيت لحم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب جنديان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني، قرب مدينة بيت لحم، وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة.

وأفادت مصادر فلسطينيّة أنّ شابًا فلسطينيًا، نفذ عملية طعن على حاجز "مزموريا" شرق بيت لحم، ما أدى لإصابة جنديين من جنود الاحتلال أحدهما مجندة وصفت إصابتها بالخطيرة.

وأطلق جنود الاحتلال النار تجاه المنفذ كما أدى إلى استشهاده فيما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز وانتشرت بشكل مكثف في المكان.

قالت شرطة الاحتلال، مساء الخميس، إنها (قتلت) منفذ عملية الطعن على حاجز مزموريا جنوب القدس المحتلة بإطلاق النار عليه.