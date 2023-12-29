انت الأن تتابع خبر قرار بعدم أهلية ترمب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت ولاية "مين" الأميركية، الخميس، بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترمب، لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024، وذلك بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.



وفي وثيقة رسمية نقلتها مصادر إعلاميّة أمريكيّة، قالت المسؤولة الديموقراطية في الولاية، شينا بيلوز، والمكلفة تنظيم الانتخابات إنّ ترمب "غير مؤهل لمنصب الرئيس بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال تمرد من تولي أي مسؤولية عامة".