انت الأن تتابع خبر 100 ألف نازح وصلوا رفح الأيام الماضية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيّة، أنّ "التقديرات الأولية للجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض تشير إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف نازح وصلوا إلى رفح خلال الأيام الماضية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وبحسب التقرير الذي صدر الجمعة، فقد "تم تقدير أن رفح هي المنطقة الأكثر كثافة سكانية في غزة، حيث يتجاوز عدد سكانها 12 ألف شخص في الكيلومتر المربع، حيث أدى التدفق الجديد للنازحين إلى تفاقم الظروف المتعلقة بالمساحة المكتظة بالفعل والموارد المحدودة".