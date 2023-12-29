انت الأن تتابع خبر إسرائيل تهدد حلفاءها العرب:سنننشر فضائحكم .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مسؤول إسرائيلي على قناة عبرية: إن حلفاء إسرائيل العرب ان لم يقفو علنا مع إسرائيل في مسيرات بشوارعهم ودولهم حاملين أعلام إسرائيل، فإننا سنفتح ملفاتكم وفضائحكم، فنحن من صنعناكم ودعمناكم.





وأشار بالتحديد إلى المغرب والأمازيغ، قائلا نواجه حماس وحدنا متبعا إياها كلمة نابية، قائلا كم صرفنا عليكم من أموال وتدريب.



وأضاف موجها حديثه لحلفاء إسرائيل العرب:إن لم تقفوا معنا في هذه المحنة ستندمون، لافتا" لن تخدعوا إسرئيل يا خونة".