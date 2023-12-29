انت الأن تتابع خبر فيديوهات توثق ميولا إجرامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت صفحات إعلامية فلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقاطع فيديو تظهر جنودا إسرائيليين يسرقون أحد المحال التجارية في مدينة الخليل جنوب القدس.



وأظهر مقطع مصور، جنودا إسرائيليين يسرقون أحد المحال التجارية خلال اقتحامها في منطقة رأس الجورة بمدينة الخليل بالضفة الغربية، ويعبئون المواد الغذائية بأكياس ويحملونها في آلياتهم العسكريةوفي الإطار عينه، نقلت وسائل إعلام فلسطينية في تقارير لها عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تأكيده أن "الجنود الإسرائيلي يسرقون أموال الفلسطينيين في قطاع غزة ومتعلقاتهم كما يسرقون ذهبا وتحفا ومعادن ومشغولات يدوية نقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات، ويتعمدون حرق المنازل بعد سرقتها وينشرون مقاطع المسروقات الثمينة عبر شبكات التواصل".



لكن واقعة "سرقة" المحال التجارية بالضفة، أو المنازل بفعل الحرب بغزة، كفعل جرمي، ليست وحدها الصفة السائدة هذه الأيام على سلوكويات عناصر الجيش الإسرائيلي، بل إن أفعالا "غريبة" أيضا تطبع هذه الفترة الزمنية لا سيما بعد السابع من أكتوبر.



ومن ضمن هذه السلوكيات، "تدخين النرجيلة وأكل التشيبس" خلال حملة اعتقالات محتدمة في جنين بالضفة الغربية، أو إقامة صلاة يهودية داخل مسجد، أو إتلاف البيض في أحد المحلات التجارية بالقدس فقط لأنه "بيض غير إسرائيلي".



من الجدير ذكره، أن القوات الإسرائيلية كانت نفذت الخميس حملة مداهمات واسعة على مكاتب صيرفة عدة بالضفة الغربية اتهمتها بتمويل حماس، وقد أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في هذا السياق قرارا يسمح بالحجز الإداري على ممتلكات الفلسطينيين.

