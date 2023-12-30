انت الأن تتابع خبر حماس تنفي ما تروج له إسرائيل .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان انه تم ابلاغ كل الوسطاء وبوضوح أن الأولوية هي وقف العدوان على غزة بشكل نهائي.

وأشار إلى ان الجانب الإسرائيلي يعاني من ضغط شعبي جراء عدد القتلى من الأسرى، ويحاول الحفاظ على تماسك الحكومة بعد فشلها العسكري.

وقال حمدان: لا حديث عن تبادل كما تروج إسرائيل قبل وقف العدوان، والأفكار التي قدمت لم تشمل تبادلا للأسرى مقابل وقف إطلاق نار لمدة شهر.

وتابع حمدان ان الاحتلال يحاول تسريب أفكار غير صحيحة تناسبه لتخفيف الضغط الداخلي، والخروج من المأزق الإسرائيلي له طريق واحد هو وقف العدوان وتقديم تنازلات، "والوسطاء لا يحاولون فرض رؤية علينا بل تقديم المساعدة وحماية شعبنا".

وقال: نتنياهو لا يملك رفاهية الرفض المستمر بسبب ضغط الشارع وأزمة الحكومة.