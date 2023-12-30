انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة .. آخر المستجدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 106، وذلك بعد استشهاد الصحفي جبر أبو هدروس في غارة إسرائيلية على منزله بمخيم النصيرات ليلة الجمعة أدت إلى استشهاد عدد من أفراد عائلته أيضا.

هذا وقالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون إن وزارة الخارجية أقرت إبرام صفقة لبيع بنادق "إم 107" والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن الخارجية أكدت للكونغرس وجود ضرورة ملحة تقتضي بيع الأسلحة لإسرائيل فورا.

وتجددت الاشتباكات العنيفة والقصف المدفعي من الدبابات الإسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتتواصل الاشتباكات في مخيم البريج منذ أيام، وذلك بعد أن أمرت قوات الاحتلال سكان المخيم بالإخلاء.

من ناحية ثانية، اعتقلت القوات الإسرائيلية 14 فلسطينيا من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، وذلك حملة دهم بدأها الاحتلال في ساعات الصباح الأولى.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أفاد الجمعة، أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية بلغ 4840 معتقلا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.