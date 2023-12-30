انت الأن تتابع خبر إطلاق صاروخين من سوريا على الجولان والاحتلال يرد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين منها في الجولان السوري المحتل.



وقال جيش الاحتلال في رسالة مقتضبة "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل سقط صاروخان من سوريا في أرض قاحلة، الجيش يضرب حاليا مصادر إطلاق النار".



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أن المقذوفين اللذين أطلقا كانا صاروخين.



ولم يحدد جيش الاحتلال الموقع الدقيق الذي سقط فيه الصاروخان، كما لم تورد وسائل الإعلام الرسمية السورية على الفور أي أنباء عن إطلاقهما أو الضربات التي تحدثت عنها إسرائيل.

وكان قصف إسرائيلي قد استهدف الخميس مناطق في دمشق وجنوب سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية ووسائل إعلام رسمية.