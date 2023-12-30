انت الأن تتابع خبر انهيار وشيك بمجلس الحرب ومستجدات هول الهدنة بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف موقع المونيتور الإخباري، الجمعة ، نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الولايات المتحدة تتباطأ في إمداد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والذخيرة في خضم الحرب المدمرة التي يشنها على قطاع غزة



كما نقل موقع المونيتور عن مصدر مقرب من نتنياهو أنباء عن توتر داخل "مجلس الحرب" يهدد بانهياره.

وقال المصدر إنّ أكثر ما يخيف نتنياهو في هذه الأيام هو استقالة بيني غانتس، وزير الدفاع السابق، وغادي أيزنكوت، رئيس الأركان السابق، من مجلس الحرب



كما أفاد مصدر بالائتلاف الحاكم بأنّ عدم مناقشة نتنياهو خطوات ما بعد الحرب بمجلس الحرب كان نتيجة تهديد من بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية



وتحدثت تقارير مؤخراً عن خلاف متصاعد بين واشنطن وتل أبيب على خلفية رفض الأخيرة مناقشة اليوم التالي للحرب في غزة

من ناحية ثانية، قالت وسائل إعلام عبرية إن مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس مقترحا للإفراج عن نحو 50 رهينة في غزة مقابل هدنة لمدة شهر في القطاع.



وأضافت القناة 12 العبرية أن مجلس الحرب ناقش الخميس مقترحا قطريا للإفراج عن 40 إلى 50 أسيرا إسرائيليا في غزة مقابل تهدئة تستمر لمدة شهر كامل في القطاع.



وأشارت القناة إلى أن المقترح القطري يشمل أيضا الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية في السجون الإسرائيلية في إطار صفقة التبادل.



وذكرت أن هناك مرحلة ثانية تبدو أكثر تعقيدا لم يكشف عن تفاصيلها بعد، لكنها تتضمن بحسب التقديرات دعوة لتسوية انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.



كما أفادت بأن حماس وتل أبيب لم تردا على المقترح بعد لكن الوضع يبدو أفضل من ذي قبل، وفق تعبيرها.