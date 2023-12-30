انت الأن تتابع خبر الاحتلال يطلق قذائف مدفعية على معبر رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، نارا كثيفا وقذائف مدفعية شرق معبر رفح جنوبي قطاع غزة، وسط محاولات الجيش الإسرائيلي السيطرة على محور فيلادلفيا.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية كشفت أن إسرائيل تهدف لبناء جدار تحت الأرض في رفح المصرية، بذريعة منع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

من ناحية ثانية، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما تستهدف قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى محيط مستشفى ناصر في المدينة.

كما قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وتحاول قوات الاحتلال السيطرة على جباليا، غير أنها تواجه مقاومة شديدة من مقاتلي الفصائل الفلسطينية.

هذا وقالت سرايا القدس إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خان يونس، وذلك بعد إرسال الاحتلال لتعزيزات عسكرية إلى المدينة.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 30 ألف عسكري إسرائيلي يقاتلون حاليا في خان يونس.