انت الأن تتابع خبر 39 قتيلًا في ضربات روسية على أوكرانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، مقتل 39 شخصًا، على الأقل، في ضربات عنيفة شنّتها روسيا، صباح الجمعة، على عدد من المدن الأوكرانية، بينها العاصمة كييف، بحسب حصيلة جديدة.

وكتب الرئيس الأوكراني على مواقع للتواصل الاجتماعي: "في الوقت الحالي، لدينا 39 قتيلاً للأسف"، متقدمًا "بتعازيه" إلى أقاربهم.

وفي الوقت الذي تدخل فيه الحرب على أوكرانيا شهرها الثاني والعشرين، تبقى الأرقام متضاربة حول الأرقام الحقيقة لعدد القتلى من الطرفين.