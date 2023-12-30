انت الأن تتابع خبر قصف على بنت جبيل .. وحزب الله يعلن عن عمليات ويزف شهداءه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إعلاميّة أنّ غارة نفذها الطيران الحربي لدولة الاحتلال الإسرائيليّ، استهدفت بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان، كما أفادت القناة 12 العبريّة، أنّ عددًا من الصواريخ أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى.



في ذات السياق، قال حزب الله في عدّة بياناتٍ متتالية إنّه نفذ سلسلة من الهجمات، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته، إذْ "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 من بعد ظهر يوم السبت 30-12-2023 تجمّعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابة مباشرة وأوقعوا ‏أفراده بين قتيل وجريح."‏



وفي بيانٍ ثانٍ قال" "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 30-12-2023 ‏تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة ‏مباشرة".‏

وقال في بيانٍ ثالث: "شنّ ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:50 من بعد ظهر يوم السبت 30-12-2023 هجومًا جويًا ‏بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت هدفها ‏بدقة".‏

كما أعلن حزب الله، في بيان السبت، ارتقاء 4 شهداء على "طريق القدس". والشهداء هم "حسن أكرم الموسوي "ربيع" من بلدة قرحا في البقاع، وحيدر محمد المزاوي "حمزة" من بلدة الكرك البقاعية، وركان علي سيف الدين "أبو علي الحر" من بلدة حلبتا البقاعية، وعباس محمد العجمي "أبو الفضل" من بلدة حي الفيكاني في البقاع أيضاً".