انت الأن تتابع خبر أنباء عن مبادرة قطرية لوقف إطلاق النار بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصدر فلسطيني، إنّ دولة قطر قدّمت مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتشكيل حكومة توافق فلسطينية لا تتضمن مشاركة مباشرة لحركة حماس.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة أنباء "شينخوا" (رسمية)، إنّ "الدوحة قدمت البنود الرئيسة لمبادرتها إلى كل من (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية وحماس والأطراف العربية والدولية ذات الثقل بالملف الفلسطيني.

وتابع، إن قطر تقترح وقفا دائما لإطلاق النار يمهد لإجراء صفقة "تبادل واسعة" للأسرى بين "حماس" وإسرائيل لإنهاء ملف المحتجزين في غزة.

وأوضح المصدر أنّ "المبادرة القطرية تبحث في توفير ضمانات بعدم تكرار السابع من أكتوبر"، وأضاف، إنّ "الدوحة تقترح كذلك تشكيل حكومة توافق فلسطينية لا تكون حماس طرفًا فيها مع آليات وترتيبات لدمج وانخراط موظفي الحركة في قطاع غزة في الشق المدني".

ولم تقدم دولة الاحتلال ردًا رسميًا على المبادرة القطرية، بحسب المصدر. وقال، إنّها "لا تزال تماطل في تقديم أي ردود على جهود إنهاء الحرب بهدف كسب المزيد من الوقت وإبقاء تهميش ملف محتجزيها في غزة".

من جهته، أكد القيادي في "حماس" محمود مرداوي أن الحركة منفتحة على جميع المبادرات والجهود الرامية لإنهاء الحرب على غزة.

وقال مرداوي في اتصال هاتفي مع "شينخوا"، إن حماس "أبلغت الأشقاء في مصر وقطر وكل الأطراف ذات العلاقة بأن أي حديث لا ينبني على وقف دائم لإطلاق النار ووقف خطط تهجير سكان قطاع غزة غير مناسب ولا يمكن نقاشه".

وأكد مرداوي أن موقف حماس "هو ضرورة إنهاء العدوان على غزة وضمان وقف كامل لإطلاق النار من أجل الدخول تلقائيا بالمفاوضات لحل جميع الملفات العالقة بما في ذلك ملف تبادل الأسرى".

وقال، إنه "لا يمكن الإفراج عن أي من الأسرى في غزة تحت إطلاق نار وفي ظل استمرار العدوان، وبالتالي لا تفاوض حول صفقات جزئية أو هدن مؤقتة، والمطلوب وقف دائم لإطلاق النار".