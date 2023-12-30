ارتفاع حصيلة قتلى جنود الاحتلال

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رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وقبل هذا الإعلان، بلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 174 والمصابين 936، كما ارتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 502، بين ضابط وجندي.

من ناحية ثانية، حذرت الخارجية الفلسطينية من استمرار اليمين الحاكم بإسرائيل في تنفيذ ما أسمتها "الإبادة الجماعية" التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى سهولة عمليات القتل التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسرقة الأرض وتهويدها.

وقالت الخارجية إن اليمين الحاكم في إسرائيل يتعامل مع كل الفلسطينيين على أنهم أعداء وجب قتلهم أو تهجيرهم.