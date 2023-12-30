انت الأن تتابع خبر الكابينيت يبحث صفقة جديدة الأحد .. والخلاف يصل ذروته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت "هيئة البث الإسرائيلية" في دولة الاحتلال، إنّ "مجلس الحرب الإسرائيليّ (الكابينيت) سيلتئم غدًا لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية".

وأضافت في تصريحات متتابعة، السبت، إنّ "وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس رفضا مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك". وهذا يشير إلى تعمّق الخلاف إلى أبعد مستوياته داخل الوسط السياسي في دولة الاحتلال.

وقال نتنياهو، في المؤتمر الصحفي: "حققنا انتصارات كبيرة ونتكبد أثمانًا باهظة والنصر يحتاج المزيد من الوقت والقتال سيستمر لأشهر" على حدّ قوله.

وأضاف: "أواجه ضغوطًا دولية بينما نمضي في تحقيق أهدافنا في غزة، وأقدر الموقف الأميركي في تقديم مزيد من السلاح لإسرائيل وفي مجلس الأمن".

وأشار: "لو وسّع حزب الله الحرب فسيتلقى ضربات لن يتخيلها".