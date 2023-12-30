انت الأن تتابع خبر التعاون الإسلامي ترحب بخطوة جنوب إفريقيا لدى العدل الدولية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالدعوة التي قدمتها جمهورية جنوب افريقيا لدى محكمة العدل الدولية لارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمة في بيان لها، مساء السبت، أنّ "كل ما تقترفه إسرائيل، قوة الاحتلال، من استهداف عشوائي للسكان المدنيين، وقتل وجرح عشرات الآلاف الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسريا، ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وتدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية".

وطالبت من المحكمة بسرعة "الاستجابة واتخاذ التدابير العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة".