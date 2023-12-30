انت الأن تتابع خبر نوري المالكي يثير الجدل في تصريحاته حول داعش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، الجدل إثر تصريحاته خلال تأبين قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إذْ قال إنّ "تنظيم داعش (الإرهابي) تشكّل في محافظة الأنبار بغرب البلاد".

وكان المالكي يتحدث خلال فعالية أقامتها السفارة الإيرانية بالعاصمة بغداد، وقال: "نمتلك كل التفاصيل عن كيفية تشكيل عصابات (داعش)، وإلى أي سبب تشكلت"، مشيراً إلى أن "هذا التنظيم صنيعة أميركية بدأت من داخل ساحات الاعتصام في الأنبار عام 2012".

وخلال ولاية المالكي الثانية منتصف عام 2014، اجتاح التنظيم مناطق تُقدر بثلث مساحة العراق، خلال أيام معدودة في ظل انسحاب مفاجئ للقوات العراقية، وعادت تلك القوات، بمساعدة لوجيستية وقتالية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، لاستعادتها تلك المناطق من قبضة التنظيم بعد معارك شرسة استغرقت 3 سنوات.

وقال المالكي إن "الشعب العراقي لن يقبل بوجود قوات أجنبية على أرضه، لا سيما أنها تمارس عمليات القتل ضد أبنائه، الذين يملكون كفاءات وقوات أمنية وأسلحة ما يجعلنا نواجه الإرهاب لوحدنا".

وتابع المالكي: "لولا الجهد الذي قام به سليماني وأبو مهدي المهندس والشعب العراقي لما استطعنا التصدي لـ(داعش)".