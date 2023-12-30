انت الأن تتابع خبر فيديو أدرعي "حلل يا دويري" يتحول إلى ترند سخرية ... اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصبح الناطق الإعلامي بإسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي، حديث رواد وسائل التواصل الاجتماعيّ، وذلك بعد أن ظهر في مقطعٍ مصور داخلَ نفقٍ فارغٍ في قطاع غزة، وطلبَ في نهاية هذا المقطع المصور، المُحلِّلَ الإستراتيجيّ والعسكري لقناة الجزيرة اللواء فايز الدويري بأن يُحلل ما قاله بقوله: "حلّل يا دويري".

واعتبر مُدوّنون، أنّ أدرعي يقوم بلغته العربية الضعيفة بالسخرية من نفسه، وليس من المقاومة، مشيرين إلى أنّ هذا المقطع ما كان ليتمّ إلا بآلاف الجنود الخائفين الذين يحرسونه.

وتفاعلوا مع الفيديو الذي تصدّر ترند، بالتأكيد على الفرق بين المقاوِم الذي قالَ "حلل يا دويري" بعفويّة، وقوة، في حين أنّ أدرعي يمارس الكذب والادعاء، حسب تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.